Juventus passeia em campo e goleia Al Ain na estreia do Mundial de Clubes

Tal qual um jogo-treino, a Juventus não teve dificuldades na estreia pelo Mundial de Clubes. Nesta quarta-feira (18), os italianos venceram o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos por 5 a 0 , no Audi Field, em Washington, nos Estados Unidos. Kolo Muani e Francisco Conceição balançaram as redes duas vezes cada um. Yildiz também marcou e completou a goleada.

A vitória deixa os italianos com a liderança do Grupo G, com três pontos, superando o Manchester City, segundo colocado, no saldo de gols. O Al-Ain é o lanterna, e o Wydad Casablanca completa a chave.