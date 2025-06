Juventus goleia Wydad (4-1) e se garante nas oitavas da Copa de Clubes

A joia turca Kenan Yildiz, com dois golaços, garantiu à Juventus uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, graças à goleada sobre o Wydad Casablanca por 4 a 1 neste domingo (22), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, onde os marroquinos não conseguiram retribuir o apoio apaixonado de sua torcida.