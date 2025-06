Juventus atropela Al Ain (5-0) em sua estreia na Copa do Mundo de Clubes

Com grandes atuações de Randal Kolo Muani e Francisco Conceição, a Juventus goleou o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos por 5 a 0 nesta quarta-feira (18), em Washington, na estreia das duas equipes na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos.

O francês (11' e 45'+4) e o português (21' e 58'), que provavelmente deixará a 'Juve' em breve, marcaram dois gols cada levando o time italiano à liderança no encerramento da primeira rodada do Grupo G.

O turco Kenan Yildiz (31') também fez o seu na goleada no Audi Field, onde os árabes tiveram poucas chances de incomodar a equipe treinada pelo croata Igor Tudor, que espera retornar ao topo do cenário internacional.

A Juventus volta a jogar no domingo, na Filadélfia, onde enfrenta o Wydad Casablanca, que mais cedo perdeu por 2 a 0 para o Manchester City no Lincoln Financial Field.

Já o Al Ain lutará para se manter vivo na Copa de Clubes no mesmo dia, contra o City, em Atlanta.

- Aviso cumprido -

Na véspera da estreia, Tudor havia avisado que os 'Bianconeri', que não conquistaram nenhum título na temporada 2024-25, não desembarcariam nos Estados Unidos a passeio.

Seu propósito é claro: chegaram para vencer em seu primeiro Mundial, tendo disputado apenas a Copa Intercontinental, que venceram em 1985 e 1996.

A promessa ressoou na capital americana graças a dois homens que podem deixar o clube de Turim em breve: Randal Kolo Muani e Francisco Conceição.

A Juventus não é dona do passe de nenhum dos jogadores, mas conseguiu que PSG e Porto renovassem seus contratos de empréstimo pelo menos até o final da Copa do Mundo de Clubes. O francês e o português, sem dúvida, estrearam com a cotação em alta.

O primeiro abriu o placar com uma cabeçada que concluiu uma bela jogada coletiva. E o segundo, logo depois, marcou outro golaço, desta vez em uma jogada individual dentro da área.

Yidiz também deixou sua marca com outro gol magnífico, desta vez com um chute de fora da área, pouco depois da primeira meia hora.

- Domínio total -

O Al Ain, comandado pelo treinador sérvio Vladimir Ivic, não dava sinais de vida, e seus destaques, o goleiro português Rui Patrício e o atacante marroquino Soufiane Rahimi, eram meros espectadores enquanto os italianos jogavam sem grandes dificuldades.

Vice-campeão mundial pela França em 2018, Kolo Muani marcou o quarto gol com um chute cruzado num lance em que ficou no mano a mano com o goleiro português, antes de Conceição fechar o placar com outro disparo de pé esquerdo dentro da área.

A continuidade do time dos Emirados Árabes, finalista do Mundial de Clubes de 2018, perdida para o Real Madrid, ficou seriamente comprometida.

Escalações:

Al Ain: Rui Patricio - Abdoul Karim Traore, Marcel Ratnik, Ramy Rabia, Kouame Autonne Kouadio (Amadu Niang 68'), Facundo Zabala - Kaku (Adis Jasic 77'), Yong-Woo Park (Nassim Chadli 76'), Matias Palacios (Yahia Nader 68') - Laba Kodjo Fodoh (cap), Soufiane Rahimi (Joshua Udoh 90'+2). Técnico: Vladimir Ivic.

Juventus: Michele Di Gregorio - Nicolò Savona (Federico Gatti 71'), Lloyd Kelly, Pierre Kalulu Kyatengwa - Alberto Baio, Weston McKennie (cap), Khéphren Thuram-Ulien (Douglas Luiz 46'), Andrea Cambiaso (Tim Weah 46') - Francisco Chico Conceicao, Randal Kolo Muani (Dusan Vlahovic 71'), Kenan Yildiz (Teun Koopmeiners 62'). Técnico: Igor Tudor.