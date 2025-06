Juve e Manchester City se enfrentam por liderança do grupo G da Copa de Clubes

Duelo de titãs na Flórida. Juventus e Manchester City se enfrentam nesta quinta-feira (25) pela liderança do Grupo G, após garantirem vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes com duas vitórias cada.

O time italiano lidera graças ao maior número de gols marcados. Depois de golear o Al Ain por 5 a 0 na primeira rodada, venceu facilmente o marroquino Wydad por 4 a 1.

Em um torneio no qual as equipes europeias têm sofrido mais que o esperado, a 'Vecchia Signora' avançou de forma constante antes do seu primeiro grande teste: o City de Pep Guardiola, em Orlando.

O time inglês também chega à Flórida confiante, após vencer com tranquilidade o Wydad (2 a 0) na estreia e golear o Al Ain por 6 a 0 na segunda rodada.

Para o perdedor, pode surgir no horizonte um confronto contra o Real Madrid nas oitavas de final, desde que os 'merengues' façam jus a seu status de favoritos contra o Salzburg na quinta-feira.

O gigante espanhol é um time que ninguém quer encarar em uma fase de mata-mata.

- No calor de Orlando -

Em Orlando, a Juve contará mais uma vez com o talento do atacante turco Kenan Yildiz, de 20 anos, um dos jogadores mais promissores de sua geração. Contra o Wydad, o camisa 10 dos 'Bianconeri' teve uma atuação brilhante, marcando dois gols e provocando um gol contra dos marroquinos.

A equipe do croata Igor Tudor, que substituiu Thiago Motta em março, aposta em sua joia e na boa fase de seus outros dois atacantes, o jovem português Francisco Conceição e o francês Randal Kolo Muani, para superar o City.

Uma boa atuação contra os 'Citizens' no torneio seria um incentivo moral para uma Juve longe de suas glórias do passado, que sofreu para se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada, terminando em quarto lugar no Campeonato Italiano.

O City entra em campo com um elenco recheado de estrelas como o norueguês Erling Haaland e o português Bernardo Silva, além de jogadores promissores como o francês Rayan Cherki, recém-contratado junto ao Lyon.

O jovem argentino Claudio Echeverri, que começou como titular contra o Al Ain, perderá a partida contra a Juve devido a uma lesão, anunciou seu treinador.

A partida será disputada às 15h locais (16h, no horário de Brasília) no Estádio Camping World, com temperaturas chegando a 33°C, o que testará a resistência dos jogadores.

"Temos que estar preparados para sofrer", disse Guardiola em entrevista coletiva nesta quarta-feira. "Acho que todos estão reclamando um pouco do tempo, mas é o que temos. Está quente, úmido e difícil para todos."

- 'Se querem jogar golfe, que joguem' -

Nos Estados Unidos, a equipe de Guardiola tenta esquecer uma temporada na qual não conquistou nenhum título importante e repetir o triunfo do Mundial de Clubes de 2023, quando a competição ainda era disputada por sete participantes em vez dos atuais 32.

O início deste torneio tem sido encorajador para os 'Citizens', que além disso estão recuperando gradualmente seu jogador-chave, o espanhol Rodri, vencedor da Bola de Ouro, cuja longa ausência devido a uma lesão prejudicou a equipe nesta temporada.

Para o técnico do City, é fundamental manter o frescor mental de seus jogadores nesta Copa de Clubes para que possam render em alto nível.

"Ao final de uma temporada tão exigente no nível emocional [...] teremos bons treinos. Mas, no resto do dia, quero que os jogadores relaxem completamente", declarou ele nesta quarta-feira.

"Se [os jogadores] quiserem jogar golfe, que joguem; se quiserem ir à praia, podem ir", acrescentou. "Se não, seria muito difícil para nós mentalmente."

- Prováveis escalações:

Juventus: Michele Di Gregorio - Pierre Kalulu, Nicolò Savona, Lloyd Kelly - Alberto Costa, Weston McKennie, Khéphren Thuram-Ulien, Andrea Cambiaso - Francisco Conceição, Kenan Yildiz, Randal Kolo Muani. Técnico: Igor Tudor.

Manchester City: Stefan Ortega - Manuel Akanji, Abdukodir Khusanov, Josko Gvardiol - Nico González, Rayan Aït-Nouri, Ilkay Gündogan, Bernardo Silva - Erling Haaland, Matheus Nunes, Phil Foden. Técnico: Josep Guardiola.