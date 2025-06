Justiça espanhola condena quatro a prisão por boneco enforcado de Vini Jr

A Justiça espanhola condenou, nesta segunda-feira (16), quatro pessoas a prisão pela exibição de um boneco enforcado com o nome de Vinícius Júnior, pendurado numa ponte em Madri, em 2023.

Eles foram condenados por crime de ódio e ameaças contra o atacante brasileiro do Real Madrid.

Na pena mais severa, a Audiência Provincial de Madrid condenou um dos responsáveis pelo boneco a 15 meses de prisão por crime de ódio e mais sete meses por ameaças , pois ele divulgou fotos e imagens do boneco na internet, o que ampliou o impacto e a divulgação do episódio, na avaliação da Justiça.

O condenado, cujo nome não foi revelado, foi enquadrado no artigo 510 do Código Penal espanhol. Os outros três réus no caso foram condenados a sete meses de prisão por crime de ódio e mais sete por ameaças.