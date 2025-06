Judocas da Sogipa conquistam medalhas na Copa Europeia Júnior

Jesse Barbosa no pódio em Berlim. Falk Scherf / European Judo Union

Logo após o encerramento do Campeonato Mundial de judô, disputado na Hungria, mais de 500 atletas de 34 países participaram da Copa Europeia júnior, em Berlim, na Alemanha. A delegação brasileira faturou sete medalhas na competição encerrada no domingo (22).

Os brasileiros ganharam duas pratas e cinco bronzes. Na lista dos premiados, dois atletas da Sogipa: Lucas Takaki, do peso ligeiro (até 60 kg) e Jesse Barbosa, da categoria médio (até 90 kg), ambos com o bronze.

A competição em Berlim faz parte do calendário internacional IJF e é preparatória para o Mundial da classe, programado para o segundo semestre do ano.

Confira as medalhas do Brasil no evento:

Prata:

48kg — Mariana Nunes (Instituto Reação-RJ)

70kg — Maria Eduarda Oliveira (Instituto Otacílio Gama-PB)

Bronze:

Lucas Takaki e sua medalah de bronze. Sogipa / Divulgação