Jovem de 20 anos morre durante corrida em Porto Alegre

João Gabriel Hofstatter de Lamare, 20 anos, morreu neste sábado na Capital. Redes sociais / Reprodução

Um jovem de 20 anos morreu enquanto participava da meia-maratona de Porto Alegre, na manhã deste sábado (7). O caso aconteceu no km 20 da prova, nas proximidades do Museu Iberê Camargo, na zona sul da Capital.

A vítima foi identificada como João Gabriel Hofstatter de Lamare, que estava completando 20 anos neste sábado. Ele era estudante de ciência de dados e inteligência artificial na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Em nota, a instituição lamentou o ocorrido (leia abaixo).

Segundo a Brigada Militar, ainda antes das 9h equipes foram acionadas para atender um caso de mal súbito. Profissionais de uma ambulância tentaram reanimar o atleta, que teve a morte confirmada no local.

O velório de João Gabriel acontecerá neste domingo (8), a partir das 7h, e a cerimônia de cremação será encerrada às 16h, no Cemitério São Miguel e Almas.

O que disse a Brigada Militar

A Guarnição do 1º BPM foi despachada para atendimento de ocorrência onde uma parte masculina de 20 anos sofreu um mal súbito durante a Maratona Internacional de Porto Alegre.

No local equipe da UNIMED já estava realizando manobras de RCP (reanimação cardiopulmonar) para reanimar a vítima, porém o atleta não resistiu vindo a óbito.

O que disse a organização do evento

A organizadora, o Clube de Corredores de Porto Alegre, emitiu uma nota comunicando a situação:

Sobre o ocorrido neste sábado (8), durante o primeiro dia de provas da 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre, o CORPA (Clube de Corredores de Porto Alegre), organizadora do evento esportivo, informa que um atleta regularmente inscrito no evento teve um mal súbito e sofreu uma parada cardiorrespiratória no km 20 do percurso. A equipe médica foi acionada e imediatamente dirigiu-se para o atendimento, onde iniciou todos os protocolos de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), conforme as diretrizes do Colégio Americano de Cardiologia. Infelizmente, apesar de todos os esforços, o atleta não resistiu.

O evento conta com suporte médico acima do exigido pelas normas da modalidade e pelos órgãos competentes, com estrutura reforçada em equipamentos e profissionais, sob a supervisão da Drª Ana Sierra, diretora médica da prova e do SOS Unimed Porto Alegre, serviço médico contratado da prova.

A organização já está em contato com os familiares, prestando toda a assistência necessária. O CORPA lamenta profundamente o ocorrido e permanece à disposição.

Nota da PUCRS

A PUCRS manifesta profundo pesar pelo falecimento do estudante João Gabriel Hofstatter De Lamare, ocorrido na manhã deste sábado (7/6). João Gabriel estava no terceiro semestre do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, na Escola Politécnica da PUCRS.