Jornalistas americanos avaliam Luis Suárez no Inter Miami: "Não é mais o mesmo do Grêmio"

Luis Suárez fez um dos gols no empate entre Inter Miami e Palmeiras. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Aos 38 anos, Luis Suárez segue sendo decisivo e goleador no Inter Miami. Porém, já apresenta uma queda de rendimento natural por conta da idade e, segundo a imprensa esportiva norte-americana, não repete o nível de atuações de 2023, quando encantou no Grêmio.

A reportagem de Zero Hora conversou nos Estados Unidos com três jornalistas esportivos que acompanham o dia a dia do Inter Miami e lhes pediu uma avaliação sobre a performance do uruguaio pelo clube.

Yordano Carmona, jornalista que cobre o Inter Miami pelo portal Pelota Cubana USA:

— A idade não perdoa. Ele não é mais aquele que jogou no Barcelona. Nem o mesmo que jogou no Grêmio. Acho que esse é o perfil da MLS: muitos jogadores chegam aqui já um pouco desgastados, mais velhos. Mesmo assim, com o nível que ele ainda tem, sobra nesta liga. Então, mesmo não sendo o Suárez de Barça ou do Grêmio, ele ainda contribui muito para o Inter Miami — opina o jornalista.

Jaime Bernal, setorista do Inter Miami pelo canal TUDN.

— Suárez foi bastante criticado no começo da temporada porque não começou bem. Ficou muito tempo sem marcar gols e não estava bem fisicamente. Parecia lento, fora de ritmo. Mas nos últimos jogos ele voltou a jogar bem, e hoje voltou a mostrar seu melhor futebol. Nota-se que o Mundial de Clubes trouxe uma motivação especial para ele. Vale lembrar que, em apenas dois anos, ele já é o segundo maior artilheiro da história do Inter Miami. Isso mostra a relevância que ele tem no clube. Posso te dizer que, depois de Messi, ele é o jogador mais aclamado pela torcida.

Ernesto Clavelo, jornalista da Rede Univison.