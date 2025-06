Jornalista dos EUA aprende português, estuda o futebol brasileiro e se encanta com Grêmio e Inter: "É como uma religião"

Zach Lowy, 27 anos, é fã da dupla Gre-Nal. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

O jornalista Zach Lowy, 27 anos, é um norte-americano diferente. Fã de futebol (o "soccer", não o da bola oval), o repórter fala português fluentemente e sabe tudo sobre os clubes brasileiros. Mais do que isso: é um fã da rivalidade Gre-Nal e das torcidas gaúchas.

— Sei que o povo de Porto Alegre é louco por futebol. Lá, é quase uma religião. Quando o time perde, é como se tudo desabasse: as pessoas não conseguem comer, jantar, dormir. Mas se ganham, é como se fosse Natal. Acho que é isso que faz do Brasil o melhor país do mundo no futebol: essa paixão profunda que se sente na pele, no coração. E, pelo que acompanho, isso é mais intenso em Porto Alegre, seja no Grêmio ou no Inter. Lá, o futebol é religião — opinou.

Lowy cobre o Mundial de Clubes pelo portal americano RG.org e decidiu aprender português em 2019, quando cobriu o Torneio de Toulon, na França, vencido pela seleção brasileira sub-20, então comandada pelo técnico gaúcho André Jardine. Desde então, passou a estudar o futebol brasileiro.

— Eu já falava espanhol e fui a Toulon para entrevistar os jogadores da Irlanda e do México, mas a equipe que tinha os melhores jogadores era o Brasil. Então, decidi fingir que sabia falar português para conversar com eles, mesmo sem saber. Como eu já falava espanhol, achei que seria parecido. Depois, voltei aos Estados Unidos e decidi estudar português no meu último ano da universidade. E, com a pandemia, sem muito o que fazer, continuei estudando por conta própria. Seis anos depois, acho que foi uma das decisões mais inteligentes da minha vida — explicou.

O jornalista americano é otimista em relação ao crescimento da popularidade do futebol nos Estados Unidos.