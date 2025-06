Jornalista alerta para risco de paralisação de jogos na Copa do Mundo de 2026: "Raios são comuns no verão"

Palmeiras por 2 a 0 sobre o Al-Ahly foi uma das partidas interrompidas. FRANCK FIFE / AFP

A paralisação de jogos por conta de tempestades deve ser algo recorrente na Copa do Mundo 2026. É o que prevê o jornalista norte-americano Jaime Bernal, do canal Univisión. Afinal, os temporais são comuns no país nesta época do ano, e os Estados Unidos adotam um protocolo meteorológico rígido em todos os eventos esportivos.

— O clima é levado muito a sério aqui, as autoridades ficam muito atentas a isso. Todos os estádios têm radares que avisam se há uma tempestade elétrica se aproximando e, se há, o jogo é interrompido imediatamente — afirma Bernal, que cobre o dia a dia do Inter Miami, de Lionel Messi e Luis Suárez.

Essa situação ocorreu, por exemplo, na vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Al-Ahly, na última quinta (19), no Met Life, em Nova Jersey, e em outros quatro jogos do Mundial de Clubes.

No caso da partida do Palmeiras, mesmo que não estivesse chovendo naquele momento, a partida foi paralisada aos 18 minutos do segundo tempo porque um raio foi detectado nas redondezas. O jogo só foi retomado 46 minutos depois.

O protocolo prevê que qualquer partida realizada em um local aberto deve ser suspensa por, pelo menos, 30 minutos sempre que um raio cair em um perímetro de 13 quilômetros ao redor do estádio, com os jogadores retornando imediatamente aos vestiários e o público sendo orientado a se abrigar.

A partida só é retomada se nenhum raio for detectado na região por pelo menos 30 minutos.

— Não importa se está chovendo ou nevando, o jogo não é interrompido por isso. Mas, se há uma ameaça de tempestade elétrica, os jogos são paralisados imediatamente para evitar que qualquer jogador ou pessoa corra risco de ser atingida por um raio , o que poderia ser fatal — completa Bernal.

Uma forte tempestade caiu sobre Miami antes de Fluminense e Mamelodi Sundowns, nesta quarta (26). Duas horas antes do jogo, os telões do estádio Hard Rock orientaram o público a se abrigar em virtude dos raios e dos trovões. Porém, antes do pontapé inicial, o sol apareceu, e o jogo não foi prejudicado.

Jaime Bernal, do canal Univisión, acredita que problemas se repetirão na Copa do Mundo de 2026. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Jaime Bernal acredita que situações assim serão recorrentes na Copa do Mundo 2026, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho, no auge do verão americano.

— Esses temporais são muito comuns, especialmente no verão, que é a época em que, por exemplo, aqui na Flórida, surgem essas tempestades rápidas. Chove forte, há raios, e uma hora depois tudo se acalma. Acontece com bastante frequência. Durante a Copa, é provável que seja assim — finaliza.

Jogos do Mundial de Clubes paralisados por conta de temporais

Ulsan 0x1 Mamelodi Sundowns (17 de junho, no Camping World, em Orlando)

O jogo começou com atraso de pouco mais de uma hora devido a um alerta de raios, e os jogadores foram retirados de campo por precaução.

Pachuca 1x2 Salzburg (18 de junho, no estádio TQL, em Cincinnati)

A partida foi interrompida aos 9 minutos do segundo tempo em virtude de um temporal e foi retomado após 1h40min de paralisação.

Palmeiras 2x0 Al Ahly (19 de junho, no estádio MetLife, em Nova Jersey)

O jogo foi suspenso aos 18 minutos do segundo tempo devido a raios e foi retomado após 46 minutos de interrupção.

Benfica 6x0 Auckland City (20 de junho, no estádio Camping World Stadium, em Orlando)

O jogo foi interrompido no intervalo devido a uma tempestades e só foi retomado mais de duas horas depois.

Auckland City 1x1 Boca Juniors (24 de junho, no Geodis Park, em Nashville)