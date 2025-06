Jornal francês compara Lamine Yamal a Pelé após vitória da Espanha na Liga das Nações

Ser comparado a Pelé é para poucos. Nesta quinta-feira (5), o jovem Lamine Yamal , de 17 anos, viveu a sensação de ser colocado ao lado do Rei do Futebol. Após a vitória da Espanha por 5 a 4 contra a França , o jornal francês L'Équipe disse que o jogador está "à altura de Pelé".

Confira a comparação do L'Équipe

"Em seu duelo à distância com Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, um potencial futuro vencedor da Bola de Ouro da France Football, deixou sua marca. Marcando dois gols (aos 54 e 67 minutos), o fenômeno do Barcelona de 17 anos aproveitou as enormes falhas defensivas da França, sem sequer fazer força (...) Graças a essa atuação, o prodígio se juntou a outra. Ele se tornou o primeiro jogador sub-18 a marcar pelo menos três gols contra a seleção francesa desde Pelé, em 1958, na semifinal da Copa do Mundo, perdida para o Brasil (2 a 5)"