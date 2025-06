Jornais da Espanha enaltecem atuação de Sérgio Ramos contra Inter no Mundial de Clubes: 'Lenda'

Autor do gol do Monterrey no empate de 1 a 1 da equipe mexicana contra a Inter de Milão, nesta terça-feira, pelo Mundial de Clubes, o zagueiro Sérgio Ramos ganhou as manchetes dos jornais espanhóis por sua atuação.

A publicação deu ênfase ainda ao gol marcado e à liderança do jogador diante de um adversário comandou as ações da partida. "O espanhol retornou ao time titular após quase dois meses afastado por lesão e fez isso marcando o primeiro gol da partida."

Após a estreia, o Monterrey volta a campo no próximo sábado e encara o River Plate pela segunda rodada do Grupo E, novamente no Rose Bowl. No mesmo dia, a equipe italiana enfrenta o Urawa Reds, no Seattle Field, completando a segunda jornada da chave.