Jorginho tem data para se apresentar ao Flamengo, revela jornalista

Jorginho teve passagem de destaque por Arsenal e Chelsea e atualmente está com 33 anos.

Depois de meses de negociação, o volante Jorginho tem data para se apresentar ao Flamengo . Segundo o jornalista Marcelo Courrege, do canal Premiere, o novo reforço rubro-negro chega ao clube durante esta semana .

A partir de segunda-feira (2), está aberta a janela para inscrição de reforços criada pela Fifa para as equipes que disputam o Mundial de Clubes . O período vai até 10 de junho.

No grupo D da competição, o Flamengo enfrenta, na primeira fase, Esperánce, Chelsea e Los Angeles FC . A expectativa é de que o ex-Arsenal reforçe o clube na disputa da competição, que inicia no próximo dia 16, nos Estados Unidos.

Quem é Jorginho

Jorginho é um volante ítalo-brasileiro de 33 anos, com passagens pelo futebol italiano e pelo Arsenal, da Inglaterra.

Possui uma carreira de destaque no futebol europeu, com passagens por clubes como Hellas Verona e Napoli, ambos da Itália, além do Chelsea, da Inglaterra, pelo qual conquistou a Liga dos Campeões da UEFA e o prêmio de Melhor Jogador da Europa em 2021.