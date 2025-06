Jorginho desembarca no Rio para fazer exames médicos e assinar contrato com o Flamengo

Principal nome para reforçar a temporada do Flamengo, o meio-campista Jorginho desembarcou no Rio nesta sexta-feira para iniciar mais um novo capítulo em sua carreira. O jogador, que já tem tudo acertado com a diretoria rubro-negra, vai passar por exames médicos e assinar contrato de três anos.

Orientado a não dar entrevistas antes do acerto oficial, o ex-atleta do Arsenal foi recebido por um pequeno grupo de torcedores no aeroporto. Ao lado da mulher e do filho, ele posou para fotos e deixou o local rapidamente.

O dia vai ser de conversa e novidades. Com reunião marcada com o diretor José Boto, o reforço vai aproveitar para conhecer as instalações do CT. Nesta pausa de competições por causa da Data-Fifa, o seu primeiro encontro com os novos companheiros está marcado para este sábado.

Contratado junto ao Arsenal, ele chega para se integrar ao plantel visando o Mundial de Clubes da Fifa, que será realizado nos Estados Unidos e começa no dia 14 de junho. O atleta, que vai usar a camisa 21, já deve se integrar ao elenco para ficar à disposição do técnico Filipe Luís. O prazo para a entrega da relação dos nomes que vão disputar o torneio termina no dia 10 de junho, quando se encerra o prazo para a janela de transferências.