Jordânia se classifica para sua 1ª Copa do Mundo; Coreia do Sul também garante vaga

A Jordânia se classificou para sua primeira Copa do Mundo nesta quinta-feira (5), após uma vitória por 3 a 0 sobre Omã na penúltima rodada das Eliminatórias Asiáticas.

Com esse triunfo, a Jordânia, segunda colocada do Grupo B, não pode mais ser alcançada pelo Iraque (3º), que perdeu por 2 a 0 para a Coreia do Sul, primeira colocada e também classificada.