Jon Jones se aposenta do UFC aos 37 anos com 12 defesas de cinturão e muitas polêmicas

O presidente do UFC, Dana White, anunciou neste sábado, durante uma coletiva de imprensa em Baku, no Azerbaijão, a aposentadoria do lutador norte-americano Jon Jones, de 37 anos, considerado um dos maiores nomes da história das artes marciais mistas (MMA). Jones foi campeão nas categorias meio-pesado e peso pesado da organização.

Jones se aposenta como o atual campeão dos pesos pesados. Sua última luta aconteceu em novembro de 2024, quando fez sua única defesa de cinturão na divisão e venceu o croata Stipe Miocic por nocaute técnico. No anúncio, Dana White aproveitou para oficializar o inglês Tom Aspinall como o novo campeão absoluto da categoria. Até então, Aspinall era o campeão interino e aguardava uma luta contra Jones, que vinha sendo adiada pelo americano.

"Jon Jones me ligou na noite passada e se aposentou. Jon Jones está oficialmente aposentado. Tom Aspinall é o campeão peso pesado do UFC", declarou Dana White.

Jon Jones fez história ao se tornar o campeão mais jovem do UFC, aos 23 anos, após uma ascensão meteórica. Ele se destacou por sua versatilidade, combinando um jiu-jítsu afiado com excelente boxe e wrestling.

Em 2011, conquistou o cinturão dos meio-pesados ao derrotar o brasileiro Maurício "Shogun" Rua e, a partir daí, dominou a categoria com 11 defesas de título. Entre suas vítimas estão nomes renomados como Quinton "Rampage" Jackson, Rashad Evans, os brasileiros Lyoto Machida e Vitor Belfort, além de Daniel Cormier, um de seus maiores rivais.

Natural de Rochester, Nova York, Jones deixa um legado impressionante: 16 vitórias em lutas válidas por título no UFC, 20 lutas invicto, nunca foi nocauteado e encerra a carreira com um cartel de 28 vitórias, uma derrota e um confronto sem resultado. Ele é o atleta que mais vezes defendeu cinturão no UFC, com 12 defesas, e também o que mais disputou combates por título, totalizando 17.

Sua única derrota foi contra Matt Hamill, na final do The Ultimate Fighter, em uma desqualificação polêmica por uso de cotoveladas ilegais no formato "12-6", que na época eram proibidas pelas regras unificadas do MMA, golpe que posteriormente acabou sendo liberado.