John Textor é dono de quais clubes?

John Textor injetou dinheiro no Botafogo desde que adquiriu os direitos do clube. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

O empresário norte-americano John Textor, 59 anos, é um dos nomes mais influentes do futebol brasileiro nos últimos anos.

Dono da SAF do Botafogo desde 2022, o bilionário também comanda outros clubes por meio da holding Eagle Football Holdings, responsável por suas participações no esporte.

Além do time carioca, que disputa a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, Textor controla o Lyon (França) e o RWD Molenbeek (Bélgica).

Até esta semana, ele também detinha participação no Crystal Palace (Inglaterra), do qual era acionista minoritário — mas vendeu sua parte.

Lyon na França

Um dos clubes de Textor, o Lyon, foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Francês. A decisão foi tomada pela Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG), órgão fiscalizador ligado à Liga de Futebol Profissional da França (LFP).

O clube já havia sido punido com a proibição de contratar durante a janela de transferências de janeiro.

O rebaixamento havia sido anunciado ainda em novembro de 2024, por não apresentar as garantias financeiras exigidas pelo órgão. A decisão, no entanto, só foi oficializada após a análise final da DNCG, que rejeitou os argumentos apresentados pela diretoria do clube.

De acordo com documentos da temporada 2023/24, a Eagle Football Group — holding que pertence a Textor — encerrou o período com um déficit de 25,7 milhões de euros (cerca de R$ 157 milhões).

Venda do Crystal Palace

O empresário detinha 43% das ações do Crystal Palace. Porém, as partes pertencentes ao magnata foram adquiridas por Robert Wood Johnson, coproprietário do New York Jets, franquia da NFL.

Com isso, o norte-americano deixo de fazer parte da gestão do clube londrino, onde não possuía maioria acionária.

Modelo de gestão e rodagem de atletas

No RWD Molenbeek, da Bélgica, Textor adota um modelo voltado à formação e ao desenvolvimento de jogadores.

A estratégia consiste em utilizar o clube como plataforma para rodar atletas vinculados às demais equipes sob sua gestão — Botafogo e Lyon, atualmente.

Quem é John Textor?

John Textor é um empresário norte-americano com histórico no setor de tecnologia e entretenimento digital, especialmente nos campos de realidade aumentada e efeitos visuais.

Antes de se dedicar ao futebol, investiu em empresas como a Digital Domain, que participou da produção de filmes como Titanic e O Curioso Caso de Benjamin Button.

No esporte, Textor ficou conhecido no Brasil ao assumir a SAF do Botafogo em 2022, vencendo a Copa Libertadores e o Brasileirão em 2024. Na Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025, venceu o PSG por 1 a 0 na fase de grupos — resultado considerado histórico, já que o clube francês é o atual campeão europeu.

Igor Jesus marcou gol histórico do Botafogo contra o PSG. YURI CORTEZ / AFP

Veja os clubes controlados por John Textor