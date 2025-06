A bola segue rolando neste sábado (28) no Mundial de Clubes . A competição tem o começo das oitavas de final , com duas partidas a serem disputadas.

No primeiro confronto, o Palmeiras, líder do Grupo A, enfrenta o Botafogo, segundo colocado do Grupo B, às 13h. O confronto será o primeiro entre brasileiros neste Mundial de Clubes.

Depois, às 17h, o Benfica, líder do Grupo C, encara o Chelsea, que terminou com a segunda colocação do Grupo D.