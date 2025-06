Jogos deste domingo no Mundial de Clubes: veja horários e onde assistir

A bola segue rolando neste domingo (29) no Mundial de Clubes . A competição tem mais dois jogos das oitavas de final , com equipe brasileira em campo buscando a vaga nas quartas de final.

No primeiro confronto, o líder do Grupo B, PSG, encara o segundo colocado do Grupo A, Inter Miami, às 13h. A partida marca o primeiro confronto de Messi contra um ex-clube.