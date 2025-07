Jogos desta terça-feira no Mundial de Clubes: veja horários e onde assistir

As oitavas de final do Mundial de Clubes terão seus últimos confrontos nesta terça-feira (1°) . Quatro equipes entrarão em campo em busca de uma vaga na próxima fase .

Às 16h, Real Madrid e Juventus se enfrentam no Hard Rock Stadium, em Miami. Mais tarde, às 22h, Borussia Dortmund e Monterrey encerram as oitavas de final, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.