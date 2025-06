Jogos desta segunda-feira no Mundial de Clubes: veja horários e onde assistir

As oitavas de final do Mundial de Clubes continuam nesta segunda-feira (30) . Quatro equipes entrarão em campo em busca de uma vaga na próxima fase — entre elas, uma brasileira.

Às 16h, Inter de Milão e Fluminense se enfrentam no Estádio Bank of America, na Carolina do Norte. Mais tarde, às 22h, é a vez de Manchester City e Al Hilal decidirem a classificação às quartas, no Estádio Camping World, em Orlando.