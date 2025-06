Jogo de João Fonseca em Eastbourne é suspenso por falta de luz natural

João Fonseca conhecerá seu rival de estreia de Wimbledon na sexta-feira. ADRIAN DENNIS / AFP

A partida do brasileiro João Fonseca contra o estadunidense Taylor Fritz pelas oitavas de final do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, foi suspensa ao final do segundo set, por falta de luz natural. O confronto estava empatado em 1 set a 1 e deverá ser retomado na quinta-feira (26).

A competição em quadra de grama é preparatória para o terceiro Grand Slam do ano, o tradicional torneio de Wimbledon, que começa no dia 30.

Após conseguir sua primeira vitória profissional na grama, Fonseca encarava nesta quarta-feira (25), o estadunidense Taylor Fritz, número 5 do mundo e tricampeão do torneio (2019, 2022 e 2024). O vencedor irá encarar Marcos Giron, dos Estados Unidos, que eliminou o britânico Jacob Fearnley por 2 a 0 (6/3 e 6/1).

Com a campanha desta semana, o carioca de 18 anos está ganhando três colocações no ranking mundial e será o novo número 54 do mundo. Uma vitória sobre Fritz poderá lhe render mais duas posições.

O jogo

Durante o jogo, Fritz chegou a sacar a 226 km/h. ADRIAN DENNIS / AFP

Diante de Fritz, um dos principais sacadores do circuito, a grande dificuldade para qualquer tenista é a devolução. E João Fonseca até teve um bom desempenho neste quesito. No primeiro set, ele conseguiu ganhar nove pontos dos 30 disputados com o serviço do adversário.

Porém, o brasileiro não conseguiu aproveitar a chance de quebra que teve e cedeu o serviço na única oportunidade que o estadunidense conseguiu criar logo no segundo game. Dessa forma, com saques que tiveram média de 207 km/h, Fritz fechou a parcial em 6 a 3, após 27 minutos.

Leia Mais Luisa Stefani é semifinalista de duplas na Alemanha

O segundo set foi mais equilibrado. João Fonseca conseguiu sacar bem e manteve a igualdade até 4 a 4, quando precisou salvar duas chances de quebra favoráveis ao número 5 do mundo. A decisão chegou ao tie-break e depois de um grande ponto, o brasileiro fez 6-5, com um belo voleio e sacou para marcar 7 a 5 e empatar o jogo, vencendo 45 dos 86 pontos jogados.

A parcial ainda foi marcada por um momento inusitado. Antes do quarto game, quando Taylor Fritz se preparava para sacar, uma gaivota pousou na quadra e o árbitro suceo Mohamed Lahyani fez a tradicional chamada de silêncio, arrancando gargalhadas dos jogadores e do público.

Jogo suspenso

A partida foi paralisada antes do começo do terceiro set. Por falta de luz natural, os jogadores conversaram com a arbitragem e decidiram pela suspensão da partida, que seguirá na quinta-feira (26). O horário ainda será divulgado pela organização.

Wimbledon

Na próxima sexta-feira (27), Fonseca conhecerá seu rival de estreia de Wimbledon. O sorteio das chaves está marcado para começar às 6h (de Brasília).