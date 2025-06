Jogadores que marcaram gols em Copa do Mundo e Mundial de Clubes: lista tem ex-atacante do Grêmio

Companheiros no Inter Miami, Messi e Suárez marcaram gols em ambas as competições. MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lionel Messi, Luis Suárez e Giorgian De Arrascaeta estão na seleta lista de 13 jogadores que marcaram gols tanto na Copa do Mundo de seleções quanto na atual edição da Mundial de Clubes da Fifa, disputado nos Estados Unidos.

O feito ressalta o peso técnico do novo formato do torneio interclubes da Fifa — e tem o Flamengo como único clube brasileiro representado na lista, por meio do camisa 10 uruguaio. Veja, a seguir, quem são os jogadores que já marcaram gols nos dois principais torneios organizados pela Fifa.

Quem são os jogadores que já marcaram gols em Copa do Mundo e Mundial?

Lionel Messi (Inter Miami)

Argentino já marcou 13 jogos em Copa do Mundo. ALEX GRIMM / Getty Images via AFP

Messi disputou cinco edições da Copa do Mundo: 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. São 13 gols em 26 jogos, com destaque para os dois marcados na final do Catar, contra a França.

No atual Mundial de Clubes, fez gol de falta na vitória sobre o Porto pelo Inter Miami. Ele também balançou as redes no antigo formato da competição entre clubes, quando atuava no Barcelona.

Ángel Di María (Benfica)

Argentino já fez três na Copa do Mundo de Clubes. Federico PARRA / AFP

Com quatro Copas do Mundo no currículo (2010 a 2022), Di María participou de 18 partidas e marcou três vezes — incluindo um gol na decisão da Copa de 2022.

No Mundial de Clubes, já soma três gols pelo Benfica, todos cobrando pênaltis, e figura entre os principais goleadores da competição até agora.

Enzo Fernández (Chelsea)

Enzo Fernández marcando gol contra o Brasil. Luis ROBAYO / AFP

Revelação da seleção argentina campeã do mundo no Catar, Enzo jogou os sete jogos da Copa 2022 e marcou um gol, contra o México, na fase de grupos.

No torneio de clubes, marcou na vitória do Chelsea sobre o Los Angeles FC, na estreia dos ingleses.

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Craque do Flamengo marcou contra o Al FRANCK FIFE / AFP

O camisa 10 do Flamengo representa o futebol brasileiro na lista. Pelo Uruguai, disputou as Copas de 2018 e 2022, com quatro jogos e dois gols marcados, ambos diante de Gana, no Catar.

No novo Mundial de Clubes, abriu o placar na vitória rubro-negra sobre o Espérance, pela segunda rodada da fase de grupos.

Luis Suárez (Inter Miami)

Suárez balançou as redes contra o Palmeiras. MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Veterano, o ex-Grêmio tem seis gols em Copas do Mundo: dois em 2010, dois em 2014 e mais dois em 2018. Em 2022, jogou ao lado de Arrascaeta, mas passou em branco.

Na Copa do Mundo de Clubes, fez o segundo gol do Inter Miami no empate com o Palmeiras, na terceira rodada do Grupo A.

Thomas Müller (Bayern de Munique)

Müller deixou dois contra o Auckland City. DYLAN BUELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Müller já disputou quatro edições de Copa (2010, 2014, 2018 e 2022), com dez gols marcados em 19 jogos — incluindo três na estreia de 2014 e um na goleada por 7 a 1 contra o Brasil.

Na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, marcou duas vezes na goleada de 10 a 0 sobre o Auckland City.

Ilkay Gündogan (Manchester City)

Gündogan balançou as redes duas vezes. ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Gündogan estreou em Copas apenas em 2018, com passagens também em 2022. Soma quatro jogos e um gol marcado, contra o Japão, de pênalti, na estreia da Alemanha no Catar.

No torneio de clubes, fez dois gols pelo Manchester City contra o Al Ain, ajudando os ingleses a se manterem invictos na fase de grupos.

Harry Kane (Bayern de Munique)

Harry Kane marca contra o Boca Juniors. CHANDAN KHANNA / AFP

Artilheiro da Copa do Mundo de 2018, com seis gols, Kane também marcou em 2022 e acumula oito gols em 10 partidas no torneio de seleções.

Na Copa do Mundo de Clubes, fez o gol da vitória do Bayern sobre o Boca Juniors, por 2 a 1, pela segunda rodada do Grupo B.

Jude Bellingham (Real Madrid)

Inglês em gol contra o Pachuca. Federico PARRA / AFP

Presente na seleção inglesa no Catar, Bellingham jogou cinco partidas e marcou uma vez, na goleada por 6 a 2 sobre o Irã.

No torneio interclubes, abriu o placar para o Real Madrid na vitória por 3 a 1 sobre o Pachuca, na segunda rodada.

Phil Foden (Manchester City)

Foden já fez gol nas duas competições. OLI SCARFF / AFP

Companheiro de Bellingham na seleção inglesa, Foden também esteve no Catar. Disputou quatro jogos e fez um gol na vitória por 3 a 0 sobre o País de Gales.

No Mundial de Clubes, fez o gol mais rápido da edição atual, a 1 minuto e 52 segundos contra o Wydad Casablanca.

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

Griezmann é mais um que já fez gol em ambos os torneios. JAVIER SORIANO / AFP

Griezmann jogou as Copas de 2014, 2018 e 2022, com quatro gols marcados em 19 partidas. Foi campeão em 2018 e vice em 2022.

Na Copa do Mundo de Clubes, fez o gol da vitória sobre o Botafogo, resultado que encerrou a invencibilidade do clube brasileiro no torneio.

Randal Kolo Muani (Juventus)

Kolo Muani fez dois gols na estreia da Juventus no Mundial. ROBERTO SCHMIDT / AFP

Destaque da França na reta final da Copa de 2022, Muani marcou na semifinal contra o Marrocos e foi titular na decisão contra a Argentina.

Na atual Copa do Mundo de Clubes, fez dois gols na estreia da Juventus contra o Al Ain.

Dusan Vlahovic (Juventus)

Reserva do francês, Vlahovic fez o quarto gol da Juventus contra o Wydad Casablanca. Carlos Costa / AFP

O centroavante sérvio marcou um gol na Copa do Mundo do Catar, na derrota por 3 a 2 para a Suíça, na última rodada da fase de grupos.

No Mundial de Clubes, fez o quarto gol da Juventus na vitória por 4 a 1 sobre o Wydad Casablanca, mesmo saindo do banco de reservas.

