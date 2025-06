Capitão do time, Mario Ilich (D) atua como representante de vendas de uma marca de refrigerantes. Federico PARRA / AFP

Goleado na estreia do Mundial de Clubes por 10 a 0 pelo Bayern, neste domingo (15), o Auckland City se declara amador e conta com jogadores que dividem a vida de atleta com outras profissões.

Único representante da Oceania no torneio, o time dominou a Nova Zelândia e o continente nos últimos anos, apesar do "amadorismo, tendo vencido as últimas quatro edições da Liga dos Campeões da Oceania. O clube não trabalha com um orçamento fixo, e paga um valor muito menor do que é praticado nas demais ligas do mundo.

Os atletas da equipe neozelandesa colocam seus estudos e profissões em primeiro plano. Craque e capitão do Auckland, Mario Ilich, por exemplo, atua como representante de vendas de uma marca de refrigerantes. A paixão pelo futebol é o que move eles a seguirem neste esporte.

— Tento terminar antes das 17h (o expediente) para conseguir atravessar a cidade e ir para o treino, que começa às 18h. Passamos cerca de duas horas no gramado e chego em casa por volta das 21h, antes de ir para a cama e me preparar para fazer tudo de novo no dia seguinte — disse Ilich, em entrevista recente a CNN.

As profissões dos jogadores do Auckland City

O portal Lance! listou os outros empregos do atletas do Auckland City. Veja a lista abaixo.