Jogador mais caro da história do Manchester City fica de fora do Mundial de Clubes

O atacante inglês Jack Grealish não foi incluído na lista de jogadores do Manchester City para a disputa do Mundial de Clubes , que será disputado nos Estados Unidos entre 14 de junho e 13 de julho.

Grealish perdeu espaço na equipe do técnico Pep Guardiola. O atacante de 29 anos, que tem contrato até 2027, disputou apenas uma das últimas sete partidas do time inglês.

Outro nome importante que não vai disputar a competição é o meio-campista croata Mateo Kovacic , que se recupera de uma cirurgia no tendão de Aquiles.

O time inglês está no Grupo G do Mundial de Clubes, ao lado de Al-Ain, Juventus e Wydad Casablanca, que será seu adversário na estreia, no dia 18 de junho.