João Fonseca x Taylor Fritz: horário e onde assistir ao vivo à partida pelo ATP 250 de Eastbourne

Após a interrupção por conta da falta de luz natural no jogo de oitavas de final no ATP de Eastbourne , João Fonseca disputam o terceiro e decisivo set nesta quinta-feira (26). A partida está prevista para não antes das 8h30min.

O confronto está empatado em 1 a 1. No primeiro set, Fritz venceu por 6/3. No segundo, melhor para João Fonseca, com vitória no tie-break: 7/6 (5).