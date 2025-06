João Fonseca x Flavio Cobolli: horário e onde assistir à partida de estreia no ATP 500 de Halle

João Fonseca estreia nesta terça-feira (17) na chave de simples do ATP 500 de Halle , na Alemanha. O brasileiro vai enfrentar o italiano Flavio Cobolli por volta das 8h (de Brasília), na OWL Arena, quadra central do torneio.

Fonseca, atual 57º do ranking da ATP , vai para o seu quinto torneio na grama. Ele soma apenas seis jogos oficiais nesse tipo de quadra, todos realizados em 2024.

Já Cobolli, de 23 anos, vive boa fase: conquistou em 2025 os títulos do ATP 500 de Hamburgo e do ATP 250 de Munique, ambos no saibro.