João Fonseca é eliminado nas duplas no ATP 500 de Halle

Após perder para o italiano Flavio Cobolli, em sua estreia na chave de simples do ATP 500 de Halle , na Alemanha, João Fonseca voltou à quadra para mais uma partida pelo torneio, desta vez nas duplas , ao lado do grego Petros Tsitsipas , irmão mais novo de Stefanos.

Em dois sets que duraram 69 minutos, eles foram derrotados pela parceria do português Francisco Cabral e do austríaco Lucas Miedler por 2 sets a 0, com duplo 6/4.