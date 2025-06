João Fonseca estreia em Halle contra Fabio Cobolli, 25º do mundo, e volta a jogar em duplas

O tenista brasileiro João Fonseca não deu sorte no sorteio, realizado neste sábado, e enfrentará logo de cara o italiano Fabio Cobolli, número 25 do mundo, em sua estreia no torneio de simples do ATP 500 de Halle, na Alemanha, na próxima semana. O vencedor do confronto vai encarar o francês Ugo Humbert, 20º do ranking da ATP, ou o canadense Denis Shapovalov, o 30º.