João Fonseca escorrega em lance decisivo e é eliminado para italiano na primeira rodada do ATP 500 de Halle 

Em sua primeira partida na temporada de grama, João Fonseca esteve perto da vitória no ATP 500 de Halle, mas viu o italiano Flavio Cobolli (24 do mundo) virar a partida .

Preparação para Wimbledon

O jogo

Melhora do italiano

João até teve a oportunidade no 11º e Cobolli no 12º, mas ambos não os confirmaram.

No tie-break, o italiano cresceu na partida, soube aproveitar os erros do brasileiro e fechou o segundo set em 7/6, com 7 a 3 no tie-break.