João Fonseca bate britânico em Wimbledon e avança para a segunda rodada do Grand Slam

Existem primeiras vezes que se tornam inesquecíveis para as pessoas. Nesta segunda-feira (30), João Fonseca viveu uma que para sempre ficará marcada em sua história. Em sua estreia no torneio de Wimbledon , aos 18 anos, ele venceu na chave principal.

O brasileiro fez 3 sets a 0 contra o britânico Jacob Fearnley (6/4, 6/1 e 7/6) e avançou para a segunda rodada do terceiro Grand Slam da temporada.

Fonseca irá enfrentar o vencedor do confronto entre o holandês Tallon Griekspoor, cabeça de chave 31, e o norte-americano Jenson Brooksby, que jogam ainda nesta segunda.

Fonseca aguarda o adversário na segunda rodada do torneio.

Como foi o jogo

Com os dois tenistas nervosos na primeira parcial, o set foi decidido apenas no final. João e Fearnley confirmaram seus serviços até o game de número 10.

Depois de desperdiçar inúmeros break points no decorrer da parcial, João conseguiu se impor e fez 6/4, saindo na frente na partida.

O segundo set, no entanto, foi completamente diferente. O brasileiro conseguiu quebrar o britânico logo no segundo game. Voltou a quebrar Fearnley para fazer 5/1 e, na sequência, fechar o set em 6/1.

Na decisão, o carioca de 18 anos mostrou uma tranquilidade de um veterano. João chegou a ter 5/2 contra no tie-break, com Fearnley sacando duas vezes. O brasileiro venceu os cinco pontos seguidos, com direito a dois aces, e fez 7/6, avançando para a segunda rodada de Wimbledon.