Jessica Pegula vence Iga Swiatek e é campeã em Bad Homburg

Pegula e o troféu de campeã de Bad Homburg. KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A seca de títulos da ex-número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, irá permanecer. Sem erguer um troféu desde a conquista do tetracampeonato de Roland Garros, em 8 de junho de 2024, a tenista de 24 anos foi derrotada, neste sábado (28), pela norte-americana Jessica Pegula, por 6/4 e 7/5, na decisão do WTA 500 de Bad Homburg, na Alemanha.

Sem jamais ter disputado uma final na grama, Swiatek tinha no torneio preparatório para Wimbledon a expectativa de quebrar o longo período sem títulos e de quebra encaminhar um bom começo para o terceiro Grand Slam do ano, competição em que tem como melhor desempenho as quartas de final em 2023.

Pegula, terceira do ranking, curiosamente tem o mesmo ano e fase como seu melhor resultado, no torneio que começa na segunda-feira (30).

Com o resultado deste sábado, a tenista dos Estados Unidos manterá sua posição, enquanto a polonesa irá sair do oitavo para o quarto lugar.

A final

Swiatek segue sem vencer desde junho de 2024. KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

O jogo começou com uma dupla falta de Swiatek, que depois conseguiu confirmar o saque. A quebra que favoreceu Pegula, no primeiro set, aconteceu no sétimo game. Sem perder o serviço, ela fez 6 a 4, com 10 erros não forçados contra 19 da polonesa.

No segundo set, as duas jogadoras mantiveram o saque até o 5-5. No 11º game, a americana conseguiu a quebra sobre Swiatek e, logo depois, sacou para marcar 7 a 5 e garantir o nono título de sua carreira, o segundo na grama.

Wimbledon

Campeã em Bad Homburg, Jessica Pegula irá estrear em Wimbledon na terça-feira (1º), contra a italiana Elisabetta Cocciaretto.

Ainda tentando quebrar a sequência negativa, Iga Swiatek jogará no mesmo dia, contra a russa Polina Kudermetowa.

Elas estão no mesmo lado da chave em Londres e poderão se enfrentar em uma eventual semifinal. Com a partida deste sábado, são 11 confrontos e cinco vitórias de Pegula.

Campeãs nas duplas

A chinesa Guo Hanyu e a russa Alexandra Panova conquistaram o título de duplas. Na decisão, elas superaram a ucraniana Lyudmyla Kichenok e a australiana Ellen Perez por 2 a 1, parciais de 4/6,7/6 (7/4) e 10-5.