Jenson Brooksby vence holandês e será rival de João Fonseca em Wimbledon

João Fonseca já sabe quem será seu adversário na segunda rodada em Wimbledon . O brasileiro, que estreou com vitória sobre o britânico Jacob Fearnley por 3 a 0, enfrentará o estadunidense Jenson Brooksby , 101º do ranking mundial, que eliminou o holandês Tallon Griekspoo r, 31º cabeça de chave, por 3 sets a 0 (6/2, 7/5 e 6/3). A partida acontecerá na próxima quarta-feira (2).

Brooksby atua no Grand Slam com ranking protegido. Ex-número 33 do mundo em junho de 2022, ele passou por uma cirurgia no punho esquerdo, que o afastou das quadras por 14 semanas e antes de retornar acabou suspenso por 18 meses, pela Agência Internacional de Integridade do Tênis por não realizar três testes antidoping. A pena acabou reduzida para 13 meses.