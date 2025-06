Jantares em Miami Beach e vigília de fãs: como é a vida de Lionel Messi nos EUA

Messi aproveita tempo livre fazendo passeios de barco em Miami. Arquivo pessoal / Reprodução

O portão principal do condomínio Bay Colony, em Fort Lauderdale, região metropolitana de Miami, tornou-se uma atração turística da Flórida. Tudo por conta do seu morador mais famoso: Lionel Messi.

Nos dias de jogos do Inter Miami, que não adota o regime de concentração, dezenas de torcedores fazem vigília em frente ao local para conseguir um autógrafo do camisa 10 quando ele sai de casa para ir ao estádio.

Entrada do condomínio no qual Suárez e Messi moram. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

— Todo mundo sabe que o Messi mora ali. Em dia de jogo, isso aqui vira uma loucura. Muitas crianças e adolescentes param em frente à casa dele para pedir autógrafos quando ele sai para o jogo. E ele sempre para, abre o vidro e atende a todos — conta o garçom de um restaurante próximo, que pediu para não ser identificado.

O bairro em que moram Messi e Suárez

Vida familiar

Aos 38 anos, Lionel Messi cultiva nos Estados Unidos uma vida familiar. Um dos seus locais favoritos é o Café Prima Pasta, badalado restaurante italiano em Miami Beach.

— Quando o Messi vem, sempre traz familiares e amigos. Ele entra por uma porta traseira e nós os colocamos em uma sala reservada. Ninguém fica sabendo que ele está aqui — revela um garçom do local.

Café Prima Pasta, badalado restaurante italiano em Miami. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Iguaria italiana

Estive no restaurante e solicitei que me fosse servido o prato preferido do camisa 10. Veio então a seguinte iguaria: ossobuco ao molho de vinho tinto, acompanhado de risoto de açafrão. Segundo o garçom, a carne, macia e saborosa, fica cinco horas sendo cozida. O prato custa US$ 26. Trata-se de uma refeição saborosa, com carne macia, bem temperada e servida numa porção generosa.

Ossobuco ao molho de vinho tinto, acompanhado de risoto de açafrão. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Porém, como geralmente vai ao restaurante com familiares e amigos, Messi costuma pedir ainda risoto caprese com camarão e também massa com ricota e espinafre ao molho rosé, pratos que custam US$ 24 e US$ 26, respectivamente.

Risoto caprese com camarão. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Confraria do Barça e Suárez como vizinho

Nas horas de lazer, Messi gosta de sair com os amigos Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets, antigos companheiros no Barcelona e hoje parceiros também no Inter Miami.

Messi, Suárez, Busquets e Jordi Alba em jogo de futebol americano. Arquivo pessoal / Reprodução

— Eles saem muito em grupo, especialmente quando vão assistir a eventos de outros esportes — contra o jornalista Jaime Bernal, do canal Univisión, de Miami.

Messi gosta de assistir in loco ao GP de Miami de Fórmula 1. Hector Vivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O astro argentino já foi visto em jogos de basquete do Miami Heat e no Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1. Além disso, gosta de passear de barco com o amigo Luis Suárez, de quem é vizinho no Bay Colony.

Suárez, Sofia Balbi (sua esposa), Antonela Roccuzzo (esposa de Messi) e Messi durante passeio de barco. Arquivo pessoal / Reprodução

Clube privado de padel

Outro hobby de Lionel Messi é o padel, esporte muito popular na Argentina. Em 2024, logo que Luis Suárez chegou ao Inter Miami, os dois atletas praticavam a modalidade no Padel Life & Soccer, clube situado em Hallandale, na região metropolitana de Miami.

— O complexo era todo fechado pra eles. Ninguém podia jogar enquanto eles estavam por aqui — contou um atleta amador que joga no local e que pediu para não ter o seu nome divulgado.

Messi e Suárez praticavam padel no Padel Life & Soccer, clube situado em Hallandale, na região metropolitana de Miami. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Mudança de quadra

Conforme apurado por Zero Hora, Messi e Suárez agora jogam padel na casa do ex-atacante argentino Sergio Aguero, que construiu uma quadra privada na sua propriedade em Hollywood, cidade vizinha a Hallandale e Miami.

— O padel é um esporte que se tornou bastante popular em Miami, pois há muitos argentinos na cidade, que estão fazendo o padel crescer. Nunca joguei com o Messi aqui, mas seria um sonho. Mas só saber que o Leo também joga padel é algo bonito e que nos deixa muito felizes — contou a Zero Hora o investidor imobiliário Emiliano Naftali, 46 anos, praticante de padel e frequentador do clube onde Messi dava as suas raquetadas antes de migrar para a casa de Aguero.

Emiliano Naftali joga padel na mesma quadra em que Messi ensaiava suas raquetadas. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Celebridade na Flórida

Logo que chegou ao Inter Miami, em 2023, viralizaram fotos do astro argentino no supermercado fazendo compras com a família, sem ser importunado.

Messi fazendo compras em mercado de Miami, em 2023. Reprodução / Reprodução

Atualmente, porém, com o aumento da popularidade do futebol na Flórida, cenas assim são mais raras.

— Em Miami há uma grande comunidade sul-americana e latina, que gosta muito de futebol e o conhece bem. Se ele estivesse em outro estado, como Dakota do Norte, talvez conseguisse caminhar pela rua tranquilamente. Aqui em Miami, atualmente, é bem mais difícil. Ainda assim, acho que as pessoas o respeitam. Todos querem uma foto ou um autógrafo, claro, mas os fãs aqui costumam respeitar seu espaço. Embora ele não apareça mais muito — relata o jornalista Yordano Carmona, setorista do Inter Miami do portal Pelota Cubana USA.

Em todas as partes

Mesmo em um país onde o futebol não é o esporte mais popular, Lionel Messi goza de um status de celebridade. Circulando pelas ruas de Miami, a imagem do argentino está por toda parte. Seja em fotos de anúncios publicitários, ou artes em grafite em muros da cidade.

Messi está por todos os lados de Miami. Rodrigo Oliveira / Agência RBS