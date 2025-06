Italianos faturam título de duplas mistas em Roland Garros

Sara Errani, de 38 anos, faturou seu sétimo Grand Slam. Ela já havia vencido nas duplas femininas em 2012 em Roland Garros e no US Open, em 2013 no Australian Open e em 2014, mais uma vez na Austrália e em Wimbledon. Nas mistas, ela repetiu o feito de 2024, quando com Vavassori faturou o US Open. Para Andrea Vavassori este foi o segundo título de Slam.