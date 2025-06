Itália perde na visita à Noruega (3-0) em sua estreia nas Eliminatórias da Copa de 2026

A Itália sofreu uma dura derrota por 3 a 0 para a Noruega de Erling Haaland nesta sexta-feira (6), em Oslo, em sua estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

Graças a este triunfo em casa, no estádio Ullevaal, a Noruega, que já havia vencido suas duas primeiras partidas, consolidou sua liderança do Grupo I com nove pontos. Israel, que venceu a Estônia por 3 a 1, está em segundo lugar, com seis pontos.