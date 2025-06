Itália ganha da Moldávia no adeus de Spalletti, mas Noruega continua soberana nas Eliminatórias

Não teve brilho, longe disso, mas valeu muito pelo resultado positivo. A Itália desencantou nas Eliminatórias Europeias e na temporada nesta segunda-feira, em dia de despedida do demitido técnico Luciano Spalletti, com triunfo modesto de 2 a 0 sobre a Moldávia. O resultado, bastante festejado, deixa a tetracampeã viva na busca para ir direto à Copa do Mundo, mas ainda sob pressão e sem depender de suas forças por causa do bom saldo de gols da líder Noruega, agora com 12 pontos após 1 a 0 na Estônia, gol de Haaland.

Desde um triunfo magro sobre a Bélgica, em novembro de 2024, que os italianos não venciam. Além do vexame dos 3 a 0 na casa da Noruega, sexta-feira, a tetracampeã do mundo havia levado 3 a 1 da França no fechamento dos grupos da Liga Europa e caindo nas quartas, diante da Alemanha, com 2 a 1 em Milão e 3 a 3 em Dortmund.

A vitória italiana garante os três primeiros pontos nas Eliminatórias. A líder Noruega soma 12, tranquila na frente do Grupo I após ganhar seus quatro compromissos. A Itália será obrigada a superar Estônia e Israel em seus compromissos de setembro e por goleadas para reduzir a diferença do saldo de gols, hoje de 11 a -1, antes de chegar ao confronto direto de novembro.

Após largada decepcionante nas Eliminatórias, com derrota humilhante de 3 a 0 para a Noruega, a Itália entrou em campo sem arquibancadas lotadas no Città del Tricolore, em Reggio Emilia, e sob obrigação não apenas da vitória, mas de buscar muitos gols para melhorar o saldo de gols.

Em seu jogo de despedida após confirmar que foi demitido o comando da seleção italiana, Luciano Spalletti fez cinco alterações na equipe para deixá-la mais ofensiva e forte, com entradas de Ritti, Frattesi, Ranieri, Tonali e Dimarco.

A ideia italiana era abrir o marcador rápido para quebrar a forte muralha defensiva da adversária, por vezes com oito jogadores da linha central para trás. Mas o começo veio com um susto, com gol de cabeça de Nicolaescu aos nove minutos. Estava impedido, contudo, e o VAR anulou o lance da Moldávia.

A primeira grande oportunidade parou em cabeçada de Ranieri no travessão. O goleiro Abram ainda trabalhou bem para segurar a bomba de Retegui. A Itália, com futebol pobre e sem criatividade, não conseguia abrir o placar.

Apenas aos 40 minutos que, enfim, as redes balançaram. A defesa afastou mal o cruzamento e Raspadori pegou de primeira para aliviar a tensão. E a Moldávia quase empata de imediato. Reabciuk parou em defesaça de Donnarumma e Ionita mandou o rebote raspando. Dimarco ainda cortou uma bola em cima da linha antes do intervalo em pressão dos moldávios, sobretudo na jogada aérea.

Spalletti voltou do intervalo com Orsolini e Barella nas vagas de Dimarco e Ricci para melhorar seu rendimento e, mais uma vez, levou susto, desta vez com cabeçada de Nicolaescu raspando. No primeiro ataque da etapa, entretanto, Cambiaso fez o segundo, para dar mais tranquilidade aos italianos.

O gol desanimou os moldávios, mas não foi suficiente para embalar a Itália na busca por uma goleada que melhoraria seu saldo - a Noruega fez 5 a 0 na casa da Moldávia, por exemplo. Com 30 minutos, a torcida já reclamava pelas chances criadas e desperdiçadas na etapa. O time, ansioso, finalizava de qualquer maneira e sem perigo e o placar terminou inalterado.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA:

Grupo I

Estônia 0 x 1 Noruega

Itália 2 x 0 Moldávia

Grupo J

Casaquistão 0 x 1 Macedônia do Norte

Bélgica 4 x 3 País de Gales

Grupo L

Croácia 5 x 1 República Checa