Itália vence e quebra  invencibilidade do Brasil na Liga das Nações feminina de vôlei

Com resultado, italianas assumem a liderança da competição. Volleyball World / Divulgação

O Brasil foi superado pela Itália, neste domingo (8), por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/18 e 29/27, em partida válida pela Liga das Nações feminina de vôlei. A partida aconteceu no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

O placar final pode dar a falsa ideia de que foi um jogo fácil para as italianas. Contudo, a seleção brasileira, que está em processo de renovação de elenco, deu trabalho para as atuais campeãs olímpicas, principalmente, no terceiro e último set.

1º set

O primeiro set começou com as equipes trocando pontos e alternando a liderança do placar. No entanto, após erros sucessivos, a seleção italiana fez ajustes no ataque e na defesa e conseguiu abrir vantagem de cinco pontos. No final do 1º set, as brasileiras conseguiram conseguiu diminuir a diferença, mas não o suficiente para vencer, que terminou 25 a 22 para as italianas.

2º set

O Brasil voltou mais solto e virando mais bolas. As brasileiras venceram um rali de 19 segundos, o que levou o técnico da seleção italiana, Julio Velasco, a pedir tempo com o placar em 7 a 4. Após ajustes, a Itália empatou: 11 a 11. Em seguida, as italianas viraram o jogo e dispararam com 18 a 15. O segundo set foi vencido pela equipe azul por 25 a 18.

3º set

O último set foi disputado ponto a ponto e com espetáculo à parte da torcida brasileira. O Maracanãzinho entoou e embalou a seleção brasileira com gritos de "Eu acredito!". Foram longos ralis, mas a seleção italiana encerrou o set com 29 a 27, vencendo a partida por 3 set a 0.