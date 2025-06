Internacional e Flamengo farão duelo brasileiro nas oitavas da Libertadores

Flamengo e Internacional farão duelo brasileiro nas oitavas de final da Copa Libertadores, de acordo com o sorteio realizado nesta segunda-feira (2), na cidade de Luque, no Paraguai.

Segundo colocado do Grupo C, o Rubro-Negro fará o jogo de ida em casa e decidirá a vaga nas quartas visitando o Inter, que foi o líder do Grupo F.

Quem avançar neste único confronto entre times do mesmo país pegará Estudiantes de la Plata, da Argentina, ou Cerro Porteño, do Paraguai.

Do mesmo lado da chave, o Fortaleza terá pela frente o argentino Vélez Sarsfield, enquanto o Peñarol do Uruguai terá um duelo de peso com o Racing, atual campeão da Copa Sul-Americana.

- Caminho difícil para Palmeiras e River -

Outro confronto que colocará campeões da Libertadores frente a frente será entre São Paulo e Atlético Nacional da Colômbia.

O Tricolor Paulista, líder invicto do Grupo E, terá a vantagem de fazer o jogo de volta em casa, depois de visitar o time colombiano, segundo do grupo F.

O vencedor vai enfrentar nas quartas de final o Botafogo, atual campeão, ou a LDU, que em 2008 conquistou a única Libertadores para um clube do Equador.

Sem a solidez do ano passado, o 'Fogão', que por pouco não foi eliminado no Grupo A, começa o mata-mata no estádio Nilton Santos contra um rival que superou o favoritismo do Flamengo no Grupo C.

Embora tenha pegado um adversário com menos tradição na Libertadores, o Palmeiras terá um caminho difícil até a final, marcada para o dia 29 de novembro, em Lima.

O Verdão, líder geral com 100% de aproveitamento, vai enfrentar o Universitario do Peru, segundo do Grupo B.

Se avançar, o time paulista lutará por uma vaga na semifinal contra River Plate ou Libertad do Paraguai.

O River, comandado pelo técnico Marcelo Gallardo, liderou com comodidade o Grupo B, mas terá uma tarefa difícil contra o campeão paraguaio, que foi o segundo no Grupo D.

-- Confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores 2025:

Atlético Nacional (COL) x São Paulo (BRA)

Botafogo (BRA) x LDU (EQU)

Libertad (PAR) x River Plate (ARG)

Universitario (PER) x Palmeiras (BRA)

Fortaleza (BRA) x Vélez Sarsfield (ARG)

Peñarol (URU) x Racing (ARG)

Cerro Porteño (PAR) x Estudiantes (ARG)

Flamengo (BRA) x Internacional (BRA)