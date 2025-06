Inter de Milão vence o River Plate e enfrentará o Fluminense nas oitavas do Mundial de Clubes

Vitória valeu primeira posição para a Inter de Milão no Grupo E. PABLO PORCIUNCULA / AFP

Está definido o adversário do Fluminense nas oitavas do Mundial de Clubes. A Inter de Milão venceu o River Plate por 2 a 0 em Seattle, na noite desta quarta-feira (25) e se colocou no caminho dos brasileiros no primeiro mata-mata do torneio.

O triunfo garantiu a primeira posição do grupo aos italianos. O resultado eliminou o River Plate no Grupo E, que teve o Monterrey na segunda posição. Os gols do jogo foram marcados por Esposito e Bastoni.

Inter de Milão e Fluminense se enfrentam em Charlotte, na próxima segunda-feira (30), às 16h. Já o Monterrey encara o Borussia Dortmund na terça (1°), às 22h, em Atlanta.

Primeiro tempo de poucas emoções

Menos pela temperatura amena em Seattle (21°C na hora do jogo), e mais pelo ritmo das duas equipes, o jogo começou lento. A primeira boa chance foi aparecer apenas aos 25 minutos da primeira etapa. Barella recebeu de Dumfries no lado direito, foi ao fundo e escorou para Esposito. Livre, ele bateu e o zagueiro Martínez Quarta salvou o River, mandando para escanteio.

O jogo, que parecia tranquilo para os dois, até então classificados, se modificou graças a um fator "extracampo" vindo do outro jogo do grupo. O Monterrey abriu o placar contra o já eliminado Urawa Red Diamonds em partida que terminaria 4 a 0 para os mexicanos. O contexto do 0 a 0 eliminava o River graças aos critérios de desempate.

Os argentinos, principais interessados, no entanto, não alteraram sua postura. Já a Inter, por outro lado, tomava decisões equivocadas quando chegava ao ataque. Assim, o primeiro tempo de poucas emoções só poderia mesmo terminar empatado sem gols.

Inter aproveita expulsão para vencer

Se o primeiro tempo não teve grandes emoções, o início da segunda etapa foi mais promissor. O River teve uma boa chance na bola parada e, numa resposta imediata, Lautaro Martínez invadiu a grande área e botou bola no pé da trave direita do goleiro Armani.

E Lautaro Martínez seguiu dando trabalho aos defensores do River. Minutos depois, entortou Martínez Quarta e finalizou forte, obrigando Armani a fazer uma grande defesa.

Aos 20 minutos do segundo, a situação complicou ainda mais para o River. O armênio Mkhitaryan tomou a frente da jogada, e Martínez Quarta deu um carrinho por trás. Como tratava-se do último jogador na defesa, a arbtitragem expulsou o defensor dos "Millionarios".

Expulsão de Martínez Quarta após falta em Mkhitaryan foi determinante para o resultado. BUDA MENDES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Não demorou muito para vantagem numérica se transformar, também, em vantagem no placar. Esposito recebeu na entrada da área, limpou a marcação e, com categoria, bateu no canto de Armani, abrindo o placar em Seattle.

Abatido e com um jogador a menos, o River pouco pôde fazer. E não conseguiu nem esboçar uma pressão. Pelo contrário: nas cordas, deu espaço para o zagueiro Bastoni avançar, bater firme de canhota para vencer Armani e assegurar a vitória e a liderança do Grupo E do Mundial de Clubes.

Confusão no fim

No fim, ainda houve tempo para confusão, que se estendeu após o apito final. Primeiro, Montiel foi expulso depois de um desentendimento com Dumfries.

Após a partida, Acunã confrontou o holandês. Os jogadores ameaçaram seguir com a briga, mas foram contidos pelos companheiros, e assim a cena não foi pior. Houve correria na ida para os vestiários.

FICHA TÉCNICA

Mundial de Clubes — 3ª rodada do Grupo E — 25/6/2025

Inter de Milão (2)

Sommer; Darmian (De Vrij), Acerbi, Bastoni e Dimarco (Sucic); Asllani, Barella (Carlos Augusto), Mkhitaryan e Dumfries; Lautaro Martínez (Carboni) e Esposito. Técnico: Cristian Chivu.

River Plate (0)

Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz e Acuña; Kranevitter (Constantini), Aliendro (Lanzini) e Meza (Nacho Fernández); Mastantuono, Colidio (Pezzella) e Borja. Técnico: Marcelo Gallardo.

GOLS: Esposito (27/2°T) e Bastoni (48/2°T);

CARTÕES AMARELOS: Bastoni, Carlos Augusto, Dumfries e Esposito (Inter); Lanzini e Pezzella (River);

CARTÕES VERMELHOS: Montiel e Martínez Quarta (River);

ARBITRAGEM: Ilgiz Tantashev, auxiliado por Andrey Tsapenko e Timur Gaynullin;