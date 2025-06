Inter de Milão elimina River (2-0) e vai enfrentar Fluminense nas oitavas da Copa de Clubes

A Inter de Milão eliminou o River Plate da Copa do Mundo de Clubes nesta quarta-feira (26) ao derrotar o time argentino por 2 a 0 pela terceira e última rodada do Grupo E, e vai enfrentar o Fluminense nas oitavas de final.

O River terminou com dois jogadores a menos em campo devido às expulsões de Lucas Martínez Quarta e Gonzalo Montiel.

O 'Millonario', apoiado por sua grande torcida no estádio Lumen Field, em Seattle, lutou até o fim, mas acabou cedendo à superioridade da Inter, que venceu com um gol do jovem atacante italiano Francesco Esposito aos 72 minutos e outro do zagueiro Alessandro Bastoni já nos acréscimos (90+3).

Com esta vitória, os 'nerazzurri' avançaram para as oitavas de final como vencedores do grupo, com 7 pontos.

O mexicano Monterrey, que goleou o Urawa Reds, do Japão, por 4 a 0 em Pasadena, subiu para a segunda colocação com 5 pontos e garantiu a vaga na próxima fase, onde vai enfrentar o Borussia Dortmund.

- Início eletrizante mas sem gol -

River e Inter entraram com a faca nos dentes e com ritmo acelerado desde o início e verticalidade.

Os meio-campistas conduziam com toques rápidos. Os milaneses exploravam o lado esquerdo de Federico DiMarco, o mais perigoso de seus jogadores.

E o River procurava Franco Mastantuono. A mais nova joia do futebol argentino se oferecia na ponta, entre as linhas e na área. Um polivalente jovem de 17 anos.

Os argentinos tinham a bola graças a uma pressão incômoda pressão no ataque sobre os 'nerazzurri', mas não aproveitaram as chances, com o último passe muito imprecisos.

Depois de superar o primeiro ataque do 'Millonario', a Inter voltou a se aproximar do gol de Franco Armani.

Fiéis ao seu plano, os jogadores comandados por Cristian Chivu buscavam DiMarco e o holandês Denzel Dumfries, titular após se recuperar de uma lesão a tempo, para avançarem pelas pontas.

Quem também começava a se destacar era o capitão da Inter, o atacante Lautaro Martínez, que teve uma chance num chute de pé esquerdo aos 30 minutos de jogo.

Esposito quase marcou no final do primeiro tempo, mas não alcançou a bola por centímetros.

- Cartão vermelho decisivo -

O River precisava mudar a dinâmica após o intervalo, principalmente sabendo que o Monterrey o estava deixando de fora do torneio.

O 'Millonario' tentou ao retornar ao campo. Uma cobrança de falta de Mastantuono fez a defesa milanesa tremer, mas ninguém finalizou.

A torcida argentina empurrava o time com todas as suas forças. Mas em campo, eram os homens da Inter que pressionavam.

Lautaro pedia a bola e mais uma vez mostrou sua classe. Em um ataque, recebeu a bola na área, se livrou de um zagueiro adversário e viu seu chute rasteiro bater na trave.

Os 'nerazzurri' mantiveram o cerco. Um minuto depois, o zagueiro do River Plate, Paulo Díaz, precisou se esticar para interceptar um chute de pé direito do armênio Henrikh Mkhitaryan na área.

A equipe argentina sobreviveu graças à sua defesa e ao goleiro Franco Armani, que foi decisivo ao defender um chute potente de Lautaro, bem lançado em profundidade pelo meia Nicolo Barella.

As pernas dos jogadores do River pesavam cada vez mais. Aos 66 minutos, Martínez Quarta, seguro até aquele momento, não conseguiu dominar a bola e cometeu falta em Mkhitaryan, que seguia sozinho em direção ao gol. O árbitro mostrou o cartão vermelho ao zagueiro.

O River Plate teria então que marcar dois gols com um jogador a menos. Uma missão quase impossível.

Esposito se encarregou de acabar as poucas chances do River ao receber a bola na área, driblar a defesa adversária e superar Armani.

Bastoni decretou a vitória com uma bela arrancada pela esquerda e um chute potente.

A partida tensa terminou com o segundo cartão amarelo para o lateral Gonzalo Montiel e o River terminou com nove jogadores.

Com a sua eliminação e a do Boca Juniors na terça-feira, o futebol argentino não tem mais representantes na Copa do Mundo de Clubes.

- Escalações:

Inter de Milão: Yann Sommer - Matteo Darmian (Stefan de Vrij 83'), Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni - Denzel Dumfries, Nicolo Barella (Petar Sucic 62'), Kristjan Asllani, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco (Carlos Augusto 63') - Lautaro Martínez (cap) (Valentin Carboni 73'), Francesco Pio Esposito (Sebastiano Esposito 83'). Técnico: Cristian Chivu.

River Plate: Franco Armani (cap) - Gonzalo Montiel, Lucas Martinez Quarta, Paulo Diaz, Marcos Acuna - Rodrigo German Aliendro (Manuel Lanzini 61'), Claudio Kranevitter (Giorgio Costantini 62'), Maximiliano Meza (Ignacio Fernández 56') - Franco Mastantuono, Miguel Borja, Facundo Colidio (German Pezzela 68'). Técnico: Marcelo Gallardo.