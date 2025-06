Inter de Milão anuncia contratação do atacante brasileiro Luis Henrique

A Inter de Milão anunciou neste sábado (7) a contratação do atacante brasileiro Luis Henrique, que estava no Olympique de Marselha e chega para reforçar a equipe italiana na Copa do Mundo de Clubes, que começará daqui a uma semana nos Estados Unidos.

De volta à França em janeiro de 2024, ganhou espaço no clube de Marselha com a chegada do técnico italiano Roberto De Zerbi, terminando a temporada passada com sete gols e sete assistências no Campeonato Francês.