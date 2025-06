Ingrid Martins vence nas estreia das duplas em torneio na Itália

Ingrid é a número 89 do ranking de duplas. Caio Graça / Green Fotografias

A brasileira Ingrid Martins começou com vitória sua campanha no Città di Grado Tennis Cup, torneio da série 125 da WTA, disputado no norte da Itália.

Número 89 do ranking mundial da especialidade, a carioca forma parceria com a estadunidense Quinn Gleason, 76ª do mundo.

Nesta quinta-feira (12), com parciais de 6/1 e 6/2, em 69 minutos, elas derrotaram a venezuelana Andrea Gámiz e a holandesa Eva Vedder e garantiram vaga nas quartas de final.

As próximas adversárias da cabeças de chave número 1 do torneio, que na última semana foram finalistas do WTA Challenger 125 de Bari, serão a alemã Alena Fomina-Klotz e Sada Nahimana, de Burundi.