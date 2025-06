Ingrid Martins é semifinalista nas duplas em torneio na Itália

Ingrid é a número 89 do mundo.

A brasileira Ingrid Martins está nas semifinais do Città di Grado Tennis Cup , torneio da série 125 da WTA , disputado no norte da Itália.

Nesta sexta-feira (13), ela e a estadunidense Quinn Gleason , 76ª do mundo, derrotaram a alemã Alena Fomina-Klotz e Sada Nahimana , de Burundi, por 2 a 0, com um duplo 6/2, em apenas 63 minutos.

Terceira melhor brasileira no ranking mundial de duplas, a carioca ocupa a 89ª posição e está ganhando três colocações com a campanha no saibro italiano.