Ingrid Martins é campeã nas duplas em torneio na Itália

A brasileira Ingrid Martins é campeã de duplas do Città di Grado Tennis Cup , torneio da série 125 da WTA , disputado no norte da Itália.

Neste domingo (15), ela e a estadunidense Quinn Gleason , que são as cabeças de chave número 1 do evento com premiação total de US$ 115 mil (R$ 637,5 mil), venceram a eslovena Veronika Erjavec e a tcheca Dominika Šalková , por 2 a 1, parciais de 6/2, 5/7 e 10-5, em jogo que teve 1h44min de duração.

Terceira melhor brasileira no ranking mundial de duplas, a carioca de 28 anos ganhou oito posições com a campanha na Itália e passará a ocupar a 81ª posição .

Esse foi o terceiro título de um torneio 125 da carreira de Ingrid, que em 2022 foi campeã em Montevidéu, com Luisa Stefani, e em 2024 ganhou em Montreaux (Suíça), com Gleason, sua parceira no título do WTA 250 de Mérida (México) no ano passado e em outras duas finais de torneios 125.