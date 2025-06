Ingrid Martins é finalista nas duplas em torneio na Itália

Ingrid é a número 3 do Brasil nas duplas. Caio Graça / Divulgação/ Green Fotografias/Mundo Tênis Open

A brasileira Ingrid Martins está classificada para a final de duplas do Città di Grado Tennis Cup, torneio da série 125 da WTA, disputado no norte da Itália.

Neste sábado (14), ela e a estadunidense Quinn Gleason, que são as cabeças de chave número 1 do evento com premiação total de US$ 115 mil (R$ 637,5 mil), venceram as tchecas Jesika Malečková e Miriam Škoch, por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 4/6 e 10-4, em 1h42min de partida.

Terceira melhor brasileira no ranking mundial de duplas, a carioca ocupa a 89ª posição e está ganhando quatro colocações com a campanha no saibro italiano.

As adversárias de Ingrid Martins e Quinn Gleason na decisão serão a eslovena Veronika Erjavec e a tcheca Dominika Šalková, que surpreenderam as cabeças de chave 2, a mexicana Renata Zarazúa e a belga Kimberley Zimmermann, com um duplo 6/2.