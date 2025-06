Inglaterra sofre para vencer Andorra, 173ª do ranking da Fifa

A Inglaterra somou neste sábado (7) sua terceira vitória nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 ao bater por 1 a 0 a seleção de Andorra, 173ª no ranking da Fifa.

O atacante Harry Kane marcou no início do segundo tempo (50') seu 72º gol com a camisa dos 'Three Lions' e decidiu a partida, que foi disputada na Espanha, no estádio do Espanyol de Barcelona.