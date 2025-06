Inglaterra sofre para furar a retranca de Andorra, mas vence com gol de Kane e se mantém 100%

Líder do Grupo K das Eliminatórias da Europa da Copa de 2026, a Inglaterra teve mais trabalho do que esperava para derrotar a lanterna Andorra, neste sábado, pela 3ª rodada da competição, mas fez 1 a 0, com gol solitário de Kane, e manteve os 100% de aproveitamento, dando mais um importante passo rumo ao Mundial.

Os ingleses lideram a chave com nove pontos em três partidas, disparados na liderança, mas sua principal concorrente, Sérvia, ainda não jogou pela competição - estreia neste sábado nas Eliminatórias, diante da Albânia, fora de casa.

À espera de uma goleada histórica sobre o frágil adversário, que já havia sido derrotado por Letônia e Albânia, a torcida inglesa compareceu em peso no RCDE Stadium - estádio do Espanyol -, em Cornellà de Llobregat, nas cercanias de Barcelona, na Espanha, mas a equipe do técnico Thomas Tuchel demorou a engrenar.

Bellingham e Madueke até testaram o goleiro Iker Álvarez nos minutos iniciais, mas os visitantes mostravam afobação no ataque e, apesar dos 88% de posse de bola, encontravam dificuldades em furar a retranca da 173ª colocada do ranking da Fifa. Diante da ansiedade dos ingleses, os representantes do pequeno principado europeu mostraram ousadia e finalizaram contra a meta de Pickford, aos 24 minutos, com o jovem lateral - e universitário - Borrà.

Mesmo com a enorme disparidade técnica entre um selecionado que conta com nomes como Bellingham, Palmer e Harry Kane e outro semiamador, sem qualquer representante na primeira divisão das principais ligas, a Inglaterra avançava de forma lenta e não encontrava espaços na frente - Andorra se defendia com uma linha de cinco atletas protegida por mais quatro no meio.

Um dos destaques da partida, Iker Álvarez, goleiro e analista de dados quando não está em campo, só voltou a ser acionado nos acréscimos, em bola desviada de cabeça por Bellingham, mas os ingleses foram para o intervalo amargando um inesperado empate por 0 a 0, sob intensas vaias de seus torcedores.

Com a vitória - que deveria ser tranquila - ameaçada, os ingleses voltaram com outra postura na etapa complementar. Logo aos 4 minutos, Harry Kane aproveitou o cruzamento rasteiro de Madueke da esquerda e completou para inaugurar o placar e marcar seu 72º gol pela seleção.

Apesar do alívio, Tuchel tirou um desnecessário volante, Henderson, e mandou a campo Alexander-Arnold e Eze na tentativa de criar espaços e oportunidades de gol, mas a Inglaterra só ameaçou aos 28 minutos, em cabeceada de Eze tirada por Iker Álvarez com a ponta dos dedos.