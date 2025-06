Inédito e impecável: Oklahoma City conquista o primeiro título da NBA com time histórico

Time do Thunder foi campeão e Shai Gilgeous-Alexander foi eleito o MVP das finais. Justin Ford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O tão sonhado título da franquia que entrou na NBA em 2008 finalmente chegou para a cidade de Oklahoma City. O nome Thunder (trovão em português) é perfeito pela alta incidência desse fenômeno na região e por definir uma equipe que entrou na liga e causou impacto rapidamente.

O título diante do Indiana Pacers, por 4 a 3, nesta temporada, acaba com uma sina que dura desde a entrada de OKC na NBA. Em 2012 bateu na trave, com um time tendo Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden.

Em outros anos, OKC teve força para vencer, mas ficou no caminho por alguns detalhes, como saídas de estrelas e reconstruções necessárias para voltar a competir.

Em 2024/2025, no entanto, não houve detalhe nenhum para impedir a conquista. Melhor campanha na temporada regular? Sim. Prêmio de MVP? Shai Gilgeous-Alexander venceu. Defesa eficiente? É só perguntar para Nikola Jokic, Anthony Edwards e Tyrese Haliburton com quem eles têm pesadelos desde que enfrentaram o Thunder.

Oklahom City montou um time impecável, com poucos defeitos, e quando os adversários encontravam os pontos fracos, as soluções apareciam quase que imediatamente.

Futuro é empolgante

Mais assustador do que a campanha campeã é pensar que ainda há espaço para muito mais. A equipe Thunder entra para a história como a terceira mais jovem, em média de idade, a ser campeã da NBA.

O time com média de 25,6 anos fica atrás do Portland Trail Blazers de 1976/1977, com 24,1, e do Philadelphia Warriors de 1955/1956, com 25,5. Alex Caruso, que conquistou seu segundo título na NBA, é o mais experiente, com 31 anos.

Shai tem 26, Jalen Williams fez 24, Chet Holmgren completou 23 anos, fora outros elementos importantes da equipe campeã que estão iniciando a trajetória na NBA.

Além disso, o OKC terá três escolhas de primeira rodada em 2025, três em 2026 e duas em 2027. Isso abre possibilidades para o time trazer jovens talentos ou usar como moeda de troca por jogadores mais prontos para ajudar Shai e companhia.

Conquista inédita?

A NBA até considera que exista uma conquista anterior para o Thunder. Em 1979, o Seattle SuperSonics foi campeão. Em 2008, a franquia saiu da NBA e OKC entrou no seu lugar, assumindo o elenco e os recordes.

No entanto, a direção do Thunder não contabiliza o título do antecessor SuperSonics por um motivo de orgulho. A cidade de Seattle tem um acordo com a NBA que diz que o nome "SuperSonics" e a marca registrada voltarão para lá assim que a cidade tiver um novo time — o que deve ocorrer nos próximos anos.