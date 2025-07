Imprensa internacional diz que Inter de Milão fez "papel de boba" em eliminação para o Fluminense; veja a repercussão

Fluminense enfrentará o vencedor de Manchester City e Al Hilal nas oitavas de final. ANGELA WEISS / AFP

Tido como azarão no confronto, o Fluminense surpreendeu o mundo ao vencer a atual vice-campeã europeia, Inter de Milão, por 2 a 0. O resultado conquistado nesta segunda-feira (30), classificou o time carioca para as quartas de final do Mundial de Clubes.

Na imprensa italiana, a partida foi o destaque. No "La Gazzetta dello Sport", a capa do site aponta que "Uma Inter ruim perdeu por 2 a 0 para o Fluminense e foi eliminada do Mundial de Clubes". No texto sobre o confronto, o jornal coloca o goleiro Fábio como o principal destaque ao dizer que ele "neutralizou todos os ataques nerazzurri".

No "La Gazzetta dello Sport", o destaque foi a atuação ruim da Inter de Milão. La Gazzetta dello Sport / Reprodução

Vale destacar que nos últimos dias, o mesmo jornal fez uma matéria destacando alguns atletas do Fluminense. Fábio havia sido o mais elogiado, principalmente pela longevidade de sua carreira.

Já no "Corriere della Sera", classificado por muitos como o principal jornal da Itália, a manchete do site traz "Inter foi eliminada do Mundial de Clubes: Fluminense elimina os nerazzurri nas oitavas de final por 2 a 0".

Depois, o jornal ainda trouxe uma fala polêmica de Lautaro Martínez após o apito final. No título, é colocado que "a Inter fez papel de bobo". Sobre as aspas do atacante, ele teria dito "Quem não quer brigar que vá embora".

Para o "Corriere della Sera", a Inter foi feita de "boba" pelo Fluminense. Corriere della Sera / Reprodução

O jogador argentino também foi lembrado no principal jornal esportivo de seu país. No "Olé" a vitória do Fluminense é destacada como "um grande golpe no Mundial". Depois, cita que a Inter de Lautaro Martínez foi eliminada pelo Fluminense.

No "Olé", a Inter de Lautaro Martínez sofreu um duro golpe. Diario Olé / Reprodução